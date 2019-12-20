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Российские военные впервые привезли гумпомощь в сирийский город Эт-Табка

, 7:24 | Светлана Шевченко 15

После авиаударов западной коалиции жилые кварталы лежат в руинах. Больше всего проблем с продуктами.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в окрестностях сирийского города Эт-Табка. Раньше в нем жили 100 тысяч человек, сейчас осталось меньше половины.

Город сильно пострадал за годы войны: там до недавнего времени базировались значительные силы террористов. После авиаударов западной коалиции жилые кварталы лежат в руинах. Больше всего проблем с продуктами. Помощь, которую привезли наши военные — стала в прямом смысле спасением для людей. Тысячу продуктовых наборов люди разобрали меньше, чем за час.

«До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет», — заявляет местный житель Хсин Халаф Али.

Напомню, за время работы в Сирии российские военные из Центра по примирению враждующих сторон раздали больше пяти тысяч тонн продовольствия.

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