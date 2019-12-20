Данные более 250 миллионов пользователей Facebook были вновь слиты в сеть

Личные данные более двухсот пятидесяти миллионов пользователей Facebook оказались в свободном доступе в интернете.

Утечку обнаружили эксперты британской исследовательской компании. Материалы, которые содержат имена, телефоны и другую информацию мог открыть любой пользователь. В том числе хакеры и злоумышленники.

Отмечается, что большая часть данных принадлежит пользователям из США. А составителями базы стали хакеры из Вьетнама. Как информация оказалась в свободном доступе, пока неизвестно.

Отмечается, что скачать данные можно было в течение десяти дней, причем, для этого не требовалось никаких паролей. В Facebook ситуацию пока не комментируют.