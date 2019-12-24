Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Октябрь у большинства ассоциируется со степенным ходом событий. Осень в самом расцвете сил, а зима еще и не думает вступать в свои права. В качестве главного таинства этого периода принято считать преддверие Дня Всех Святых 31 октября. Однако октябрь 2020 года, по прогнозам астрологов, рискует стать одним из самых насыщенных месяцев уходящего года.

Откроется второй осенний месяц со звездного дождя, который наступит 6 октября, а закончится 10-го. В этот период рекомендуется загадать сокровенное желание. Подобные явления не так редки. Однако в этот раз оно особенно важно: гороскоп показывает, что впереди знаков зодиака ожидают непростые времена.

Все начнется 13 октября, когда Марс вступит в противостояние с Солнцем. С этого дня бал правит энергетика Марса — планеты-управителя Овна. Находясь в противостоянии Солнцу, небесное тело увеличит очаги агрессии на Земле, а также повысит артериальное давление. Участятся эпизоды обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Гороскоп показывает, что знаки зодиака окажутся перед выбором: вступить бой или предаться мирному созерцанию. Тема борьбы и мира займут главенствующие позиции во второй половине октября.

Впрочем, звезды предупреждают, что ближе к концу месяца вся поднятая Марсом агрессия пойдет на спад. 31-го числа намечается второе полнолуние за месяц, так называемая Голубая Луна. Спутник Земли в это время в оттенки синего, конечно, не окрасится. Однако второе полнолуние — достаточное редкое явление. Настолько, что в английском языке даже появилась поговорка Once in a blue moon (Однажды при голубой Луне. — Прим. ред.), означающее уникальное событие.

Астрологи говорят, что воздействие Голубой Луны на психику человека во многом схоже с влиянием обычного полнолуния с тем лишь отличием, что Голубая Луна обладает большей силой. Гороскоп показывает, что многие люди в этот день угодят в плен собственных эмоций. Велик риск обострения психических заболеваний и появления беспорядков в обществе. Впрочем, среди знаков зодиака найдутся те, кто сумеет прожить октябрь с минимальным количеством падших в бою нервных клеток.

5-tv.ru выяснил, что октябрь готовит для знаков зодиака и кому из них повезет больше остальных.

♈ Гороскоп для Овна на октябрь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Октябрь выдастся для Овнов месяцем непростым, но и неудачным этот период в жизни первенца зодиака назвать сложно. Огненная стихия знака делает так, что тому и море по колено. Такая же ситуация сложится и в этот месяц.

Особый прилив сил Овны ощутят 13 октября, когда Марс вступит в противостояние Солнцу. Для многих вторая половина месяца наполнится конфликтами и агрессией. Однако Овен при таком положении звезд ощущает себя как рыба в воде. Гороскоп показывает, что старшее поколение подопечных Марса воспримет его противостояние со светилом в разы спокойнее. Звезды отмечают, что у всякого знака при таком раскладе будет выбор: пойти на поводу у своих животных начал или предаться созерцанию подобно умудренному бесчисленными боями воину. Овны скорее всего предпочтут первый вариант развития событий.

Предупреждение для Овна

Отрезвление придет к Овну 31 октября, когда среди землян распространится влияние Голубой Луны. В этот период всегда жизнерадостный и целеустремленный пионер зодиакального круга пожнет плоды своих трудов из второй декады октября. Поэтому гороскоп призывает Овнов в октябре чаще руководствоваться умом, а не темпераментом. В противном случае эмоционального срыва 31-го числа вам не избежать.

♉ Гороскоп для Тельца на октябрь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Октябрь для Тельцов выдастся неоднозначным периодом. Астрологи рекомендуют второму знаку зодиака не забыть загадать желание в звездопад 6 октября. В будущем вам очень понадобится поддержка высших сил. Ведь уже 13-го числа Марс вступает в противостояние с Солнцем. Гороскоп показывает, что среди вашего окружения возможны всплески агрессии. Звезды учитывают и то, что Телец тоже не из робкого десятка и во вторую декаду месяца рекомендуют воздержаться от импульсивных действий.

Тельцы в октябре столкнутся с неведанной ранее двойственностью личности. Доселе домоседы решатся выйти в свет. Заядлые или спортсмены-любители осознают себя сидящими на домашнем диване в теплых тапочках. Гороскоп показывает, что причина всех трансформаций лежит в индивидуальных особенностях того или иного Тельца. Совершенно точно только одно: в это время вы обнаружите в себе ранее неизвестные таланты, способности и желания.

Предупреждение для Тельцов

Судя по гороскопу, конец октября тоже готовит Тельцам своего рода сюрприз. Станет он приятной неожиданностью для второго знака зодиака или, наоборот, повергнет того в шок, станет известно в будущем.

Звезды говорят, что второе полнолуние за месяц грозится выбить Тельца из колеи. Голубая Луна пробудит импульсивную сторону вашей личности. В этот период рискованно начинать важные дела или начинать новые. Велика вероятность, что все ваши действия 31 октября будут продиктованы не умом, а чувствами. Гороскоп призывает вас вовремя одуматься и отложить все важные решения на октябрь.

♊ Гороскоп для Близнецов на октябрь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

В октябре Близнецы, судя по гороскопу, рискуют побить все рекорды по осторожности. Главному эрудиту зодиакального круга невдомек перепады настроений или импульсивные действия. Третий знак предпочитает руководствоваться академически выверенной рецептурой: как в личной жизни, так и в вопросах рабочего характера. Однако второй месяц осени окажется не так прост, как предполагалось.

Первый звоночек прозвенит 13 октября, когда Марс вступит в противостояние Солнцу. В этот период среди вашего окружения возрастет агрессия, а многие поступки совершатся под воздействием импульса. Гороскоп показывает, что влияния Марса в этот промежуток времени не удастся избежать и Близнецам. Будучи легкими на подъем, они станут легкой мишенью для воинствующей энергии Красной планеты.

Предупреждение для Близнецов

Гороскоп призывает Близнецов держаться рационального мышления в этот непростой для многих людей период. Если третьему знаку удастся не наделать дров во вторую декаду месяца, то конец октября выдастся для них проще, чем для кого бы то ни было.

Гороскоп показывает, что следующий кризисный период для Близнецов придется на 31 октября. В этот день прогнозируется второе полнолуние за месяц. Явление грозит высосать из Близнецов остатки позитивной энергии, которые тем удалось сберечь в период первого (1 октября. — Прим. ред.). Звезды рекомендуют Близнецам не поддаваться эмоциям во время Голубой Луны и, как и прежде, руководствоваться головой, а не сердцем.

♋ Гороскоп для Рака на октябрь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Октябрь для Рака будет во многом нестабильным месяцем. Нынешнее положение звезд не благоволит томной и романтически настроенной натуре четвертого знака зодиака. Начнется все 13 октября, когда Марс вступит в противостояние с Солнцем. В этот момент произойдут важные изменения в общественной, профессиональной и личной сфере жизни Раков. Повысится уровень конфликтности, возрастет агрессия. Даже самые простые дела невозможно будет завершить без перехода на повышенные тона.

Гороскоп в этот период советует Ракам не зацикливаться на своих эмоциях. Вторая декада октября мало кого оставит равнодушным. Вы лишь один из семи миллиардов человек, который испытает негативные чувства в эпоху правления Марса. Самое правильное решение — отбросить все сомнения и страхи, чтобы попытаться прожить остаток месяца хотя бы в ладах с самим собой.

Предупреждение для Раков

Гороскоп показывает, что октябрь рискует окончиться для Раков на печальной ноте. Причина тому — во втором полнолунии за месяц, выпадающем на 31 октября. Явление это происходит несколько раз в 20 лет. А вот о его последствиях приходится еще долго вспоминать.

Гороскоп показывает, что второе полнолуние внесет смуту как в духовный баланс Раков, так и в профессиональную сторону их жизни. Четвертый знак зодиака угодит в плен своих эмоций. Гороскоп показывает, что для смягчения воздействия второго полнолуния Ракам следует чаще проявлять твердость и силу духа. Дать отпор Голубой Луне это не поможет, но злопыхателей на место поставит точно.

♌ Гороскоп для Льва на октябрь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Октябрь обещает Львам динамичный период. Судя по гороскопу, не всякий день будет для примы зодиака удачен. Однако от большинства проблем Льва спасут природные чувственность и обаяние.

Первое испытание на вашу долю выпадет 13 октября, когда Марс вступит в противостояние с Солнцем. Последнее традиционно увеличивает базовые аспекты планеты, с которой взаимодействует. В случае противостояния Марса и Солнца жителям Земли следует быть готовыми к всплеску негативной энергетики и учащению всякого рода конфликтов в обществе. Впрочем, Львам такое положение планет будто бы и нипочем.

Гороскоп показывает, что Львам все-таки удастся прожить вторую декаду октября мирным образом. Причина кроется в природе пятого знака зодиака. Их принадлежность к огненной стихии импонирует Марсу, планете-управлителю Овна. Какие бы козни Красная планета не готовила Льву в этот промежуток времени, ему, благодаря шарму и очарованию, удастся выйти победителем из любой ситуации.

Предупреждение для Льва

Звезды показывают, что для Львов в октябре есть всего один кризисный день. Судя по гороскопу, выпадает он на 31 октября — второе полнолуние за месяц. В этот день главная кошка зодиака может ненароком станет участницей споров, конфликтов и всякого рода выяснения отношений. Подобная картина распространится и на оставшиеся знаки зодиака. Однако у Льва есть шанс закончить октябрь на мирной ноте.

Второе полнолуние заставит большинство пойти на поводу у собственных эмоций. В эту пору добро получат необдуманные действия и принятые под воздействием импульса решения. Имеющие сильное чувственное начало Львы привычны к подобному раскладу. Поэтому им как мало кому еще удастся обуздать зарождающиеся внутри эмоции и выдавать строго порционно и по делу.

♍ Гороскоп для Девы на октябрь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Для такой приверженки порядка, как Дева, октябрь несет неутешительный прогноз. Второй осенний месяц подарит множество поводов для беспокойства. Девам в этот период рекомендуется не терять голову и следовать собственным принципам в независимости от ситуации.

Гороскоп показывает, что первые тучи появятся на горизонте Девы 13 октября — в момент начала противостояния Марса Солнцу. В этот период шестой знак зодиака столкнется с повышенной агрессией среди ближайшего окружения, а также на работе или в общественных местах.

Деву возросший негатив поначалу собьет с толку. Ей потребуется время, чтобы подстроиться под новые реалии. Однако гороскоп говорит, что Деве не стоит что-либо менять в своей манере поведения. В какой-то момент такие люди, как Дева, станут якорем, за который уцепятся все те, кто потерял над собой контроль в период сильного влияния Марса.

Предупреждение для Девы

Гороскоп говорит, что у Дев есть шанс дать отпор распоясавшемуся Марсу. А вот со вторым за месяц полнолунием Деве справиться вряд ли удастся. Начиная с 31 октября представители шестого знака будут чаще сталкиваться с вещами странными и трудно объяснимыми. Приверженность к стихии земли убережет их от прямого воздействия Голубой Луны. Однако влияние последней отчетливо проглядывается в состоянии дел Девы.

Гороскоп призывает вас не опускать руки даже если обстоятельства обретают по-настоящему пугающий вид. Звезды предсказывают, что второе полнолуние не будет длиться вечно. Даже если ситуация окажется невыносимой — не отчаивайтесь! Как гласит народная мудрость, самое темное время — перед рассветом.

♎ Гороскоп для Весов на октябрь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Для Весов октябрь выдастся контрастным периодом. С одной стороны, октябрь — время расцвета седьмого знака зодиака. С другой, в этом месяце ожидается противостояние Марса с Солнцем и второе полнолуние, что само по себе редкость. Гороскоп показывает, что Весам в этот промежуток времени лучше руководствоваться разумом, не позволяя одной из чаш перевесить другую. Потеря баланса грозит закончиться для Весов впаданием в крайности.

В первый раз звезды проверят вас на прочность 13 октября, когда Марс вступит в противостояние с Солнцем. В этот период Весов от влияния Марса убережет то, что октябрь — это время, когда знак обладает наибольшей силой.

Как и многие другие, Весы столкнутся с неприятными переменами в обществе. Однако Марсу не удастся склонить чашу Весов в свою пользу. Настоящие неприятности последних ожидают ближе к концу месяца.

Предупреждение для Весов

Пусть октябрь всецело под властью Весов. Но и это не вечно. 31 октября силы седьмого знака окончательно иссякнут. Вместе с этим он станет куда более легкой добычей для происходящих астрономических событий. В этот раз им будет второе за месяц полнолуние. От обычного его отличает наибольшая сила влияния.

Гороскоп призывает Весов провести этот день в группе друзей. Это должны быть близкие и любимые вами люди. Чем лучше окружение вам удастся собрать, тем слабее вы ощутите воздействие Голубой Луны. В противном случае вас затянет в долгоиграющий конфликт. Учитывая полнолуние, случиться это может как на работе, так и дома.

♏ Гороскоп для Скорпиона на октябрь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Скорпион — один из самых ярких индивидуалистов зодиакального круга. Всякое событие они переживают по-своему, что нередко помогает им справиться с ситуациями, которые у многих вызывают трудности.

Гороскоп показывает, что даже противостояние Марса и Солнца они воспримут не так, как другие. Начиная с 13 октября, представители восьмого знака ощутят в себе подъем либидо. Судя по гороскопу, в этот период Скорпионы окажутся особенно удачливы в общении с противоположным полом. Велика вероятность многообещающего знакомства. Однако это не будет длиться вечно.

Предупреждение для Скорпиона

Гороскоп показывает, что настоящие проблемы в октябрьской жизни Скорпионов придутся на конец месяца. Произойдет это 31 октября — в момент второго полнолуния за месяц. Для водного знака Скорпиона это время чревато повышенной эмоциональностью, безрассудностью, импульсивностью. Звезды рекомендуют вам не концентрироваться на плохом и мыслить позитивно. Так вы не только смягчите влияние Луны, но и сотворите благоприятный надел на следующий месяц.

♐ Гороскоп для Стрельца на октябрь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Для большинства знаков зодиака октябрь пройдет в череде неприятных событий, которые запомнятся им на весь оставшийся год. Дать отпор влиянию планет и прочим капризам природы в этот период сможет разве что Стрелец.

Главному энтузиасту зодиака окажется нипочем даже Марс, который вступит в противостояние с Солнцем уже 13 октября. Его агрессивное воздействие споткнется об улыбчивую натуру кентавра. Последний будет слишком занят, чтобы влиться в общественное настроение той поры.

Коррективы в мироощущение девятого знака привнесет второе лунное затмение, которое состоится 31 октября. Гороскоп показывает, что Стрельцы в этот день будут особенно эмоциональны. От перегрева их спасет разве что толстая кожа.

Предупреждение для Стрельца

Далеко не всегда позитивное мышление спасает человека от неприятностей. Стрельцам не свойственен упадок духа, да и беду они привыкли встречать во всеоружии.

Однако в октябре 2020 года кентавр рискует перегнуть палку. Второй осенний месяц потребует проявить большее сочувствие к тем, кто в этот месяц окажется менее удачлив. Гороскоп показывает, что больше остальных в Стрельце будут нуждаться представители водной стихии. Первому стоит окружить их заботой и всяческой поддержкой.

♑ Гороскоп для Козерога на октябрь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Октябрь станет для Козерога идеологически неблагоприятным месяцем. Уже 13 октября Марс вступит в противостояние с Солнцем. В обществе обострятся старые конфликты, а мирная дискуссия плавно перетечет в спор. Подобное положение дел противоречит стилю Козерога, который привык решать проблемы посредством дипломатии и переговоров.

В какой-то момент мощная энергетика Марса вынудит Козерога стать жестче и часть вопросов тому придется решать в непривычной для себя резкой манере.

Судя по гороскопу, десятый знак зодиака тяжело воспримет воцарение Марса. Однако звезды предупреждают: этот период обязательно закончится. Уже 31 октября Козерога ждет новая напасть. На этот раз ею станет второе полнолуние.

Явление пробудит в аскетичном на проявление эмоций Козероге глубокие переживания. Звезды не рекомендуют от них бежать. Наоборот, вам стоит изучить эту часть своей личности: это не только поможет лучше понять себя, но и упростит общение с вами окружающих.

Предупреждение для Козерога

Гороскоп показывает, что октябрь окажется во многом нестабильным месяцем для Козерогов. Главная проблема в том, что им в этот период чаще обычного придется столкнуться с тонким миром чувств и эмоций. Непривычного к откровенным разговорам Козерога такое положение дел по началу напряжет. На самом деле, далеко не все октябрьские эмоции окажутся так уж и плохи. В большинстве случаев вы испытаете гордость, на втором месте окажется любовь. Впрочем, и без стыда не обойдется.

♒ Гороскоп для Водолея на октябрь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Октябрь принесет Водолею целую палитру новых эмоций. Гороскоп показывает, что далеко не всегда они окажутся приятными, но и без дела предпоследний знак зодиака точно не останется.

Первые хлопоты принесет вступивший в противостояние Солнцу Марс 13 октября. Череда волнений пронесется по ближайшему окружению Водолея. Наступившие перемены чудом не коснутся его самого. Впрочем, если агрессивная энергетика Марса достанет главного философа зодиака, то последствия окажутся мягче, чем у большинства других знаков.

Судя по гороскопу, причина, по которой Водолей устоит перед натиском агрессивного воздействия Красной планеты, состоит в принадлежности первого к стихии воздуха. Водолей традиционно носу не сунет в места, где страсти накалены до предела. А без воздуха, как известно, ни одно пламя гореть не станет. Октябрь для Водолея действительно выдастся богатым на впечатления, но далеко не всегда они проистекают от влиятельного Марса.

Предупреждение для Водолея

Гороскоп призывает Водолея в октябре не изменять привычкам. Второй осенний месяц станет именно тем периодом, когда гулять лучше по протоптанным дорожкам. Как бы вас ни тянуло в неизвестность и не манили далекие дали, все это успеется. А пока лучше сконцентрироваться на изведанных территориях.

Совет этот особенно будет актуален в период второго полнолуния, которое произойдет 31 октября. Энергетика Голубой Луны заставит знаки заняться самокопанием. Водолей окажется в их числе. Как бы трудно ни было оглядываться назад, помните: эта работа над ошибками может сильно пригодиться вам в будущем.

♊ Гороскоп для Рыб на октябрь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Октябрь грозится стать для Рыб одним из самых сложных периодов. Судя по гороскопу, неприятности в октябрьской жизни Рыб начнутся уже 13-го числа, когда Марс вступит в противостояние с Солнцем. Главное светило традиционно увеличивает базовые аспекты планеты. В случае с Марсом в обществе участятся конфликты.

Толстокожие знаки слабо ощутят на себе воздействие Марса, однако Рыбы в полной мере прочувствуют царствование Красной планеты: взаимные придирки, ссоры и расставания станут лейтмотивом второй декады октября для Рыб. Впрочем, самое интересное их ждет впереди.

Уже 31 октября произойдет второе полнолуние. Его традиционно называют Голубой Луной. Явление имеет то же влияние на человека и природу, что и обычное полнолуние, но силы его в разы больше. Рыбы в этот период будут подвержены частой смене настроений. Эмоции выйдут на первый план. Впрочем, у последнего знака зодиака есть шанс не размякнуть под воздействием октябрьской пьесы астрономического театра.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп предсказывает Рыбам наполненный эмоциями октябрь. В какой-то момент их станет так много, что знаку захочется нарастить дополнительный слой кожи. Звезды призывают Рыб отказаться от столь решительного шага. Рыбы не были бы Рыбами, воспринимай они окружающий мир не так чутко.

Влияние планет в октябре 2020 года особенно сильно скажется на их мироощущении. Но вам и не дано двигать небесные тела по собственному хотению. Единственное, что будет уместно при таком раскладе — простое человеческое смирение. Перестаньте относиться к появляющимся проблемам как к каре небесной. Всякая неурядица — суть временные трудности. А при появлении настоящих преград вы всегда можете рассчитывать на своих друзей и близких.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших отцах среди знаков зодиака.