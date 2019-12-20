В Казахстане хотят отменить смертную казнь

Смертную казнь в Казахстане намерены отменить, сообщает РИА Новости. Об этом объявил президент Касым-Жомарт Токаев. Лидер страны поручил республиканскому МИДу начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

По этому документу, каждое государство, присоединившееся к протоколу, принимает все меры для упразднения высшей меры наказания.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. В качестве альтернативного наказания в республике введено пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президенту Пакистана вынесен смертный приговор.