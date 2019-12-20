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В Казахстане хотят отменить смертную казнь

, 13:44 | Валентин Черников Видео 24

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил МИДу республики приступить к подготовке протокола об упразднении высшей меры наказания.

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Фото, видео: DPA/TASS

Смертную казнь в Казахстане намерены отменить, сообщает РИА Новости. Об этом объявил президент Касым-Жомарт Токаев. Лидер страны поручил республиканскому МИДу начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

По этому документу, каждое государство, присоединившееся к протоколу, принимает все меры для упразднения высшей меры наказания.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. В качестве альтернативного наказания в республике введено пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президенту Пакистана вынесен смертный приговор.

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