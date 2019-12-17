Экс-президенту Пакистана вынесен смертный приговор

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни. Он был осужден за государственную измену.

О решении суда 17 декабря сообщил телеканал Samaa. Известно, что приговор был вынесен по шестой статье конституции Пакистана, согласно которой нарушение любого основного закона страны с применением или демонстрацией силы приравнивается к государственной измене. В разбирательстве участвовала коллегия из трех судей — за смертный приговор проголосовали двое из них.

Мушарраф занял президентский пост в 2001 году, будучи при этом генералом армии, хотя руководить страной может только гражданское лицо. В 2007-м он ввел военное положение в стране. За несколько дней до заседания суда, на котором должны были рассматривать легитимность его переизбрания на второй срок, членов Верховного суда, незамедлительно признавших указ президента незаконным, арестовали. По мнению выносивших приговор, именно действия экс-главы Пакистана в 2007 году и были государственной изменой.

В 2008 году Первез Мушарраф покинул президентский пост и уехал из Пакистана. До марта 2013 года он жил в Великобритании, а затем вернулся, получив гарантии того, что его не арестуют. В октябре того же года политик был взят под стражу — его обвинили в убийстве более ста человек в ходе беспорядков в 2007, но через несколько недель отпустили под залог.

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