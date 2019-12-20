В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в президентской библиотеке в Петербурге, сообщает ТАСС. Во время переговоров главы России и Белоруссии поднимут вопросы углубления интеграции, единой валюты, транзита газа через Украину.

Позднее в Северной столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем обсудят развитие интеграционного взаимодействия и представят странам-участникам стратегию развития ЕАЭС до 2025 года.

19 декабря на большой пресс-конференции российский лидер оценил 20-летния отношения Москвы и Минска. Владимир Путин заявил о своем решении углубить интеграцию в рамках союзного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Белоруссии в РФ раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко, прошедших 7 декабря в Сочи.