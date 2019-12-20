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В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

, 15:03 | Валентин Черников 41

Главы России и Белоруссии обсуждают углубление интеграции двух государств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в президентской библиотеке в Петербурге, сообщает ТАСС. Во время переговоров главы России и Белоруссии поднимут вопросы углубления интеграции, единой валюты, транзита газа через Украину.

Позднее в Северной столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем обсудят развитие интеграционного взаимодействия и представят странам-участникам стратегию развития ЕАЭС до 2025 года.

19 декабря на большой пресс-конференции российский лидер оценил 20-летния отношения Москвы и Минска. Владимир Путин заявил о своем решении углубить интеграцию в рамках союзного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Белоруссии в РФ раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко, прошедших 7 декабря в Сочи.

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