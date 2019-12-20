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Белоруссия готова в любой день подписать визовое соглашение с ЕС

, 16:09 | Сергей Зеленский Видео 21

Стоимость «шенгена» для граждан республики в таком случае снизится почти вдвое — до 35 евро.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alex Halada

Визовое соглашение между Евросоюзом и Белоруссией может быть подписано уже в начале января. Делегации провели в Брюсселе двухдневные переговоры, после которых в МИД республики сообщили, что готовы подписать документы даже в выходные дни и праздники.

При этом в ведомстве сделали оговорку, что надеются на встречу только после 3 января 2020 года.

Если стороны не придут к консенсусу, то со 2 февраля для белорусов шенгенская виза подорожает до 80 евро, а в случае подписания соответствующего договора эта цена понизится до 35 евро.

«Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз», — говорится в комментарии МИД Белоруссии в Facebook.

В комментариях разгорелись бурные споры по поводу того, кто же все-таки виноват в бумажной волоките — Минск или Брюссель, ведь ключевое решение было достигнуто сторонами еще несколько лет назад.

Однако нашлись и те, кто пофилософствовал по поводу национальной самоидентификации.

«Друзья, вам не кажется, что, называя своих партнеров из ЕС „европейцами“, вы лишаете себя и свою страну права считаться частью Европы, а жителям — быть европейцами?» — написал один из пользователей.

Минск и Брюссель вели переговоры об упрощении выдачи виз с 2014 года. В Кремле считают, что реализация подобных соглашений должна проходить при учете взаимоотношений России и соседней республики.

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