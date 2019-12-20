Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп госпитализирован. 96-летнего герцога Эдинбургского доставили в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Там в ближайшее время врачи проведут Филиппу плановую операцию. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Отмечается, что герцог Эдинбургский доставлен в медицинское учреждение с уже имеющимся заболеванием, следуя рекомендациям врачей.

Королева Елизавета и принц Филипп поженились в 1947 года. За время семейной жизни у супругов родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слухи о кончине королевы Елизаветы II шокировали британцев.