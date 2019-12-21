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Мама Ди Каприо женит актера на покладистой подружке

, 1:48 | Алиса Старжевская Видео 23

Как казалось, прославленный актер был очень близок к тому, чтобы сделать Камиле Морроне предложение руки и сердца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © D. Long

Леонардо Ди Каприо прослыл в Голливуде заядлым холостяком. На самом деле, Лео всегда считался классическим «маменькиным сынком». До недавнего времени все считали, что женитьбе актера препятствует мама Ирмелин. Но, похоже, что холостой жизни обладателя «Оскара» пришел конец, пишет Natinal Enquirer, со ссылкой на инсайдеров из близкого круга Ди Каприо.

За 45 лет у Лео было немало красивых подружек, но к алтарю ни одну из них он так и не повел. Близкие звезды утверждали, что мама Лео Ирмелин не хотела лишиться своего влияния на сына, а также времени и внимания, которые он ей щедро уделял.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась — мама Ди Каприо с нетерпением ждет внуков, и готова настоять на скорой женитьбе актера с его девушкой Камилой Морроне. По мнению Ирмелин, америко-аргентинская модель идеальная кандидатка в жены, потому что она невероятно хороша собой и имеет покладистый характер.

Летом Леонардо Ди Каприо был близок к женитьбе — на семейные каникулы в Италию, он повез не только своих родных, но возлюбленную Камилу с мамой. Все ждали, что Лео вот-вот объявит о помолвке, но слух быстро сошел на нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл схитрила, пригласив на свадьбу голливудских звезд.

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