Мама Ди Каприо женит актера на покладистой подружке

Леонардо Ди Каприо прослыл в Голливуде заядлым холостяком. На самом деле, Лео всегда считался классическим «маменькиным сынком». До недавнего времени все считали, что женитьбе актера препятствует мама Ирмелин. Но, похоже, что холостой жизни обладателя «Оскара» пришел конец, пишет Natinal Enquirer, со ссылкой на инсайдеров из близкого круга Ди Каприо.

За 45 лет у Лео было немало красивых подружек, но к алтарю ни одну из них он так и не повел. Близкие звезды утверждали, что мама Лео Ирмелин не хотела лишиться своего влияния на сына, а также времени и внимания, которые он ей щедро уделял.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась — мама Ди Каприо с нетерпением ждет внуков, и готова настоять на скорой женитьбе актера с его девушкой Камилой Морроне. По мнению Ирмелин, америко-аргентинская модель идеальная кандидатка в жены, потому что она невероятно хороша собой и имеет покладистый характер.

Летом Леонардо Ди Каприо был близок к женитьбе — на семейные каникулы в Италию, он повез не только своих родных, но возлюбленную Камилу с мамой. Все ждали, что Лео вот-вот объявит о помолвке, но слух быстро сошел на нет.

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