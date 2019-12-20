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Меган Маркл схитрила, пригласив на свадьбу голливудских звезд

, 8:20 | Анастасия Игонина Видео 190

Биограф монаршей семьи полагает, что популярных артистов герцогиня позвала на свое торжество в надежде на дальнейшую выгоду от этого жеста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, ALPR/AdMedia, Andrea Panegrossi/Lapresse

Меган Марк заподозрили в хитром расчете во время подготовки к свадьбе с принцем Гарри. Королевский биограф Эндрю Мортон предположил, что герцогиня умышленно пригласила на церемонию несколько голливудских знаменитостей.

На королевской свадьбе среди гостей присутствовали Джордж Клуни с супругой Амаль и телеведущая Опра Уинфри. Ни с кем из американских звезд Маркл не была близко знакома до замужества. Зато после торжества именитые гости стали надежными защитниками новоиспеченной герцогини, пишет Teleprogramma.pro.

Так, в феврале Джордж Клуни публично выступил в поддержку Меган, упрекнув журналистов в излишней травле и преследовании женщины — британское общество было крайне недовольно тем, что герцогиня затеяла перестройку их с принцем Гарри дома, средства на которую были взяты из налогов граждан. Близко Маркл подружилась с женой актера, Амаль. Семья Клуни и семья герцога и герцогиня Сассекские часто обедают или ужинают вместе.

Еще одна голливудская гостья свадебной церемонии — Опра Уинфри — тоже не единожды публично вставала на сторону монаршей особы. Телеведущая, к примеру, высказывала убеждение в том, что пресса совершенно несправедливо критикует Меган Маркл, которая в документальном фильме о ней и ее супруге пожаловалась на свою непростую жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл, возможно, уже пожалела о решении выйти замуж за принца.

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