«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов в рамках соглашения

Одним из условий пакетного соглашения России и Украины по транзиту газа может стать выплата «Газпромом» около трех миллиардов долларов «Нафтогазу». Решение о долге российской стороны перед Киевом было принято Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Продолжение российско-украинских переговоров по вопросам поставок голубого топлива в Киев должно состояться сегодня в Минске.

19 декабря в Берлине прошли переговоры России, ЕС и Украины, по окончанию которых был создан проект контракта по газу. Отмечалось, что участники встречи планируют согласовать пакетное соглашение с руководством стран на следующий день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года