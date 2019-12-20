Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, назвав прорыв в переговорах «очень хорошей новостью». Деловая встреча состоялась в Берлине. В состав нашей делегации вошли глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. И их визави из Украины.

Суть договоренностей пока не уточняется: детали еще предстоит доработать в Москве и Киеве, лишь затем соглашение представят в окончательном виде.

«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — заявил Александр Новак по итогам встречи.

Как сообщалось ранее, нынешний газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря.