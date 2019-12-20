Лукашенко: РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти

Россия договорилась с Белоруссией об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Об этом Александр Лукашенко заявил в Петербурге по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у РФ примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров», — отметил он.

Что касается поставок нефти, то здесь речь идет о 24–25 миллионах тонн.

Как уточняет ФАН, на следующей неделе представители «Газпрома» обсудят вопрос поставок с белорусскими специалистами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о темах переговоров Путина и Лукашенко в Петербурге.