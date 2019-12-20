  1. Пятый канал
  4. Лукашенко: РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти

Лукашенко: РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти

, 20:01 | Сергей Зеленский 16

Стороны обсудили объемы поставок энергоносителей в 2020 году.

Фото: www.globallookpress.com © Alex Halada

Россия договорилась с Белоруссией об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Об этом Александр Лукашенко заявил в Петербурге по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у РФ примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров», — отметил он.

Что касается поставок нефти, то здесь речь идет о 24–25 миллионах тонн.

Как уточняет ФАН, на следующей неделе представители «Газпрома» обсудят вопрос поставок с белорусскими специалистами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о темах переговоров Путина и Лукашенко в Петербурге.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

20:31
Подпольный автосалон с похищенными иномарками обнаружен в Ленобласти
20:23
«Отношения — это работа»: Глюкоза опровергла слухи о разводе с мужем
20:15
К чему придут Россия, Украина и ЕС в переговорах по газу?
20:08
Учительница в Волжском заклеила рты ученикам скотчем
20:05
«Это нечастая ситуация»: продюсер Матвиенко оценил рассказ Нюши о домогательстве
20:01
Лукашенко: РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти

Сейчас читают

СК: Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый во время стрельбы на Лубянке
«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]