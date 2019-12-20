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Блогер Игорь Мороз рассказал, зачем сбросил с вертолета Mercedes Gelandewagen

, 22:15 | Мия Субботина Эксклюзивное интервью 86

По словам молодого человека, идея разбить машину пришла ему из-за постоянных проблем с ремонтом авто.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Блогер Игорь Мороз признался, что идея сбросить с вертолета Mercedes Gelandewagen возникла спонтанно. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он рассказал, что машина часто доставляла ему неудобства с ремонтом.

«Сажусь в машину, выезжаю на улицу. Она тарахтит, скрипит. Я думаю, блин, разбить бы ее. Ну, вот первое, что пришло в голову. Все, идея зародилась раздолбать машину», — рассказал молодой человек.

Дальше начались организационные моменты, которые решались в течение двух месяцев. Блогер отметил, что анонсировал свою идею в Instagram, где у него около трех миллионов подписчиков. Мороз признался, что должен был сдержать свое слово перед своей аудиторией.

«Связывались с авиакомпаниями, они положительно реагировали на все это. Вот получилось, поехали и сбросили в Карелии, у Петрозаводска», — говорит Игорь.

К слову, не все так однозначно. Ранее 5-tv.ru писал, причиной экстравагантного поступка мог стать спор

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