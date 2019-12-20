Новые подробности: зачем москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen в Карелии?

Двое жителей Москвы заключили договор с аэропортом «Пески» в Карелии и сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска. За беспрецедентное развлечение москвичи заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия. Инцидент прокомментировал представитель воздушной гавани.
«Приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью „Мороз“. Вертолет поднялся в воздух на высоту 300 метров и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта, не на взлетную полосу», — сообщили в аэропорту.
Груду металла, в которую превратился разбитый Mercedes Gelandewagen сдали на металлолом. Уборкой «останков» транспортного средства занимался трактор, который был нанят москвичами.
Транспортная полиция Карелии проводит проверку по данному факту. Инцидент прокомментировала руководитель пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Альбина Голубева.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На данный момент опрошен пилот и изъята необходимая документация», — сообщила представитель ведомства.
Издание «Столица на Onego.ru» сообщает, что жители Москвы представились блогерами и сбросили с вертолета машину из-за спора по поводу крупного контракта. Один из участников пари проиграл, и его авто решили уничтожить экстравагантным способом. В столице забаву исполнить не получилось, поэтому товарищи отправились в Карелию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen.