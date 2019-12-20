Новые подробности: зачем москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen в Карелии?

Двое жителей Москвы заключили договор с аэропортом «Пески» в Карелии и сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска. За беспрецедентное развлечение москвичи заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия. Инцидент прокомментировал представитель воздушной гавани.

«Приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью „Мороз“. Вертолет поднялся в воздух на высоту 300 метров и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта, не на взлетную полосу», — сообщили в аэропорту.

Груду металла, в которую превратился разбитый Mercedes Gelandewagen сдали на металлолом. Уборкой «останков» транспортного средства занимался трактор, который был нанят москвичами.

Соцсети

Транспортная полиция Карелии проводит проверку по данному факту. Инцидент прокомментировала руководитель пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Альбина Голубева.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На данный момент опрошен пилот и изъята необходимая документация», — сообщила представитель ведомства.

Издание «Столица на Onego.ru» сообщает, что жители Москвы представились блогерами и сбросили с вертолета машину из-за спора по поводу крупного контракта. Один из участников пари проиграл, и его авто решили уничтожить экстравагантным способом. В столице забаву исполнить не получилось, поэтому товарищи отправились в Карелию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen.