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Альбина Джанабаева страстно поцеловала Валерия Меладзе на сцене

, 3:16 | Мия Субботина Фото 27

Певица поделилась кадрами романтического момента на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала совместное фото с супругом Валерием Меладзе. На снимке, который звезда разместила в своем Instagram-аккаунте, супруги слились в страстном поцелуе.

Недавно 40-летняя исполнительница ушла от продюсера Константина Меладзе после долгих лет сотрудничества. Эта новость заставила фанатов всерьез обеспокоиться, ведь многие решили, что не все в порядке и в ее отношениях с Валерием. Однако Альбина поспешила успокоить поклонников и поделилась кадрами романтического момента с музыкальной премии «Виктория».

«„Правда всегда одна“…. Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека. Ну, и добра, конечно же», — подписала пост певица.

Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники восхитились их трепетным отношением друг к другу, которое удается сохранять супругам уже более 15 лет, и написали им комплименты под постом.

«Какие Вы красивые и счастливые! Всем бы так!»;

«Рядом с Валерой вы прям расцвели, это как бутон розы… Совершенно другая, вся светитесь»;

«Как он влюбленно смотрит», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Альбину Джанабаеву в сексуальном наряде сравнили с Джулианной Мур.

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