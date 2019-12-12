Альбину Джанабаеву в сексуальном наряде сравнили с Джулианной Мур

Альбина Джанабаева, супруга Валерия Меладзе, выложила на своей странице в Instagram обольстительное фото. На снимке она предстала в белом пиджаке под которым виднеется черный бюстгальтер.

«Кипит голова от подготовки отчетов? Опаздываете из-за пробок? Не знаете, что подарить близким? С ума сводят толпы людей? Не высыпаетесь? Хочется все бросить? Выдохните и улыбнитесь… Скоро 31 декабря», — подписала Джанабаева фото.

Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники засыпали жену Меладзе комплиментами, пишет Утро.ру. В комментариях знаменитость назвали сексуальной, а также сравнили с голливудской актрисой Джулианной Мур.

«Вы, Альбина, секси»;

«Ух, какая родинка»;

«Родинка крутая»;

«Вторая Джулианна Мур», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меладзе и Джанабаева развенчали миф о проблемах в семье. Они вместе появились на светском мероприятии.