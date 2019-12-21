Названы сроки выплаты пенсий за январь 2020 года

Правление Пенсионного фонда России (ПФР) приняло решение об авансировании выплаты пенсий за январь 2020 года. Об этом сообщается на сайте фонда.

Пенсии, пособия и ежемесячные денежные выплаты за январь 2020 года начнут поступать на банковские карты россиян с 27 декабря. Через отделения «Почты России» получить деньги можно будет немногим ранее с 25 декабря.

Отмечается, что некоторые пенсионеры могут получить деньги позже — 30 декабря с помощью банковских карт и 3 января в отделениях «Почты России».

Также на заседании были подведены итоги усилий, связанных с увеличением пенсий. Для этого в январе 2019 года провели повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%. В итоге ее среднегодовой размер для неработающих пенсионеров вырос больше чем на тысячу рублей к концу года: с 14,4 до 15,5 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года. Все средства по-прежнему будут направлять на выплаты нынешним пенсионерам.