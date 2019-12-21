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Названы сроки выплаты пенсий за январь 2020 года

, 2:48 | Игорь Рязов Видео 66

Руководство Пенсионного фонда приняло решение об авансировании выплат.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru

Правление Пенсионного фонда России (ПФР) приняло решение об авансировании выплаты пенсий за январь 2020 года. Об этом сообщается на сайте фонда.

Пенсии, пособия и ежемесячные денежные выплаты за январь 2020 года начнут поступать на банковские карты россиян с 27 декабря. Через отделения «Почты России» получить деньги можно будет немногим ранее с 25 декабря.

Отмечается, что некоторые пенсионеры могут получить деньги позже — 30 декабря с помощью банковских карт и 3 января в отделениях «Почты России».

Также на заседании были подведены итоги усилий, связанных с увеличением пенсий. Для этого в январе 2019 года провели повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%. В итоге ее среднегодовой размер для неработающих пенсионеров вырос больше чем на тысячу рублей к концу года: с 14,4 до 15,5 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года. Все средства по-прежнему будут направлять на выплаты нынешним пенсионерам.

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