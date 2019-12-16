Накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на один год — до 2023-го. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По изначальному замыслу, на накопительную часть пенсии должно было направляться 6% от заработной платы россиян. Однако с 2014 года эти отчисления идут в страховую часть — то есть на выплаты нынешним пенсионерам.

Согласно прежнему закону, данная схема должна была работать до 2022 года. Подписанный теперь президентом документ продлевает этот срок до 2023-го.

Также в новом законе устанавливается обязанность Пенсионного фонда (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

В правительстве подсчитали, что из-за этого бюджет ПФР вырастет в 2020 году почти на 635 миллиардов рублей. На столько же уменьшится трансферт фонду из федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии.