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  4. Как защититься от похмелья — 10 лучших продуктов для новогоднего застолья

Как защититься от похмелья — 10 лучших продуктов для новогоднего застолья

, 4:30 | Игорь Рязов Видео 23

Уменьшить болезненные ощущения после употребления алкоголя помогут антиоксиданты, сложные жиры и углеводы, содержащиеся в простых овощах и фруктах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, Mohssen Assanimoghaddam, Ralph Kerpa, Danita Delimont

Диетологи составили список продуктов, которые позволят предотвратить неприятные последствия алкогольных возлияний. Перечень из 10 пунктов опубликовал портал Health.News.

Спаржа содержит антиоксиданты, которые положительно сказываются на состоянии печени. Выбирать нужно только окрашенные сорта.

Если со спаржей возникли трудности, стоит присмотреться к свекле. Она тоже богата полезными для печени антиоксидантами и защищает печень от разрушений.

Авокадо содержит здоровые, мононенасыщенные жиры, которые долго усваиваются. В результате замедляется скорость всасывания спирта.

Бананы богаты калием, который предотвращает электролитный дисбаланс. Хотя бы один стоит съесть перед употреблением алкоголя.

Яйца очень питательны и помогут долго чувствовать себя сытым. Это уменьшит тягу к излишествам, которая обычно проявляется во время алкогольных застолий.

Грейпфрут — сок этого цитрусового помогает повысить уровень некоторых ферментов, которые улучшают работу печени и детоксикацию.

Дыня наполнена водой и калием. Немного этого фрукта в качестве освежающей закуски снизит побочные эффекты алкоголя.

Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление мозга, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя.

Сладкий картофель состоит из сложных углеводов, которые дольше разрушаются. Они уменьшают последствия пиков и падений уровня сахара в крови, что происходит при употреблении спиртного.

Ягоды — все они богаты питательными веществами и антиоксидантами. Кроме того, они наполнены водой и помогут человеку оставаться увлажненным.

Ранее 5-tv.ru называл самые опасные алкогольные напитки. Их список составили британские ученые.

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