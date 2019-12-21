Звезда «Союза спасения» в третий раз стал отцом

Звезда фильмов «Питер FM» и «Союз спасения» Павел Баршак в третий раз стал отцом. В конце ноября у актера родилась дочь.

О радостном событии в семье 38-летнего артиста с третьей женой Марией рассказали источники, приближенные к супругам. По информации издания StarHit, малышка появилась на свет в столичном роддоме № 4.

От прошлых браков у Баршака уже есть двое сыновей — Федор и Фома, но актер мечтал, чтобы у него родилась еще и дочь. Однако на этот раз Павел предпочел держать свою личную жизнь в секрете. Он долгое время не афишировал отношения с Марией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм снялась обнаженной на поздних сроках беременности — модель ждет появления малыша уже в январе 2020 года.