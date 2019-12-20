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«Надела носки»: Эшли Грэм снялась обнаженной на поздних сроках беременности

, 13:10 | Анастасия Игонина Фото 3 649

Модель plus-size родит уже в январе, однако не намерена прекращать съемки до последнего.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм полностью обнажилась на последних неделях беременности. Модель plus-size поделилась несколькими кадрами с фотосессии на своей странице в Instagram.

Снимки с самой фотосессии Эшли показывать не стала — вместо этого она поделилась несколькими эпизодами с бекстейджа. Грэм вместе с фотографом — ее мужем Джастином Эрвином — просматривает отснятый материал.

Также в публикации есть кадр, в котором супруги запечатлены во время работы. Джастин сидит на стуле, держа в руках камеру. Модель в этот момент позирует на стуле, прикрыв грудь руками. Из одежды на Грэм только светлые носки.

Instagram @ashleygraham

Подписчики модели пришли в полный восторг от трогательной и чувственной фотосессии. Однако многие переживали, не простыла ли беременная Эшли, оставшись совершенно обнаженной.

«Детка, ты же наверняка замерзла до смерти!» — пишут одни фолловеры.

«Да не волнуйся ты, она надела носки», — успокаивают их другие юзеры.

В комментариях отметилась даже мама plus-size модели — Линда Грэм

«Я готова! Давай, младенчик!» — написала женщина будущему малышу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм раскрыла пол будущего ребенка.

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