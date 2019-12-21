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  4. Видео: Капитан парома с пробоиной включил пассажирам песню из «Титаника»

Видео: Капитан парома с пробоиной включил пассажирам песню из «Титаника»

, 15:25 | Анастасия Игонина Видео 89

Мужчина решил разрядить обстановку, используя черный юмор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people, T.me @Бушующий мир

В сети активно обсуждают ролик о чувстве юмора капитана бразильского судна. Во время нештатной ситуации он решил подбодрить пассажиров, включив песню. Музыкальный выбор капитана смутил и находящихся на корабле, и пользователей сети.

Корпус туристического парома дал течь — внутрь судна начала поступать вода. В кадре видно, что в одном из помещений столпились взволнованные люди. Тогда капитан судна включил музыку.

К выбору трека он подошел специфически — из динамиков неожиданно зазвучал припев главной темы из «Титаника». Стоит отметить, что черный юмор пришелся к месту — в зале раздался громкий хохот.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья из США получила елку с глазастым сюрпризом.

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