Анфиса Чехова рассказала про лживые предсказания астролога и ужасный год

Анфиса Чехова рассказала об одной необычной традиции — каждый раз перед днем рождения она посещает астролога, который дает ей предсказания на весь последующий год. Помимо этого, специалист советует артистке, куда отправиться отмечать торжество, дабы предстоящий период прошел еще лучше. Вот только в 2019 году все пошло совсем не по «пророчеству».

«Астролог отправила меня в Ванкувер, пообещав мне самый лучший год в моей жизни. Год был одним из худших! Были потери, разочарования, самокопание и внутренние метания, с периодическим отсутствием интереса к жизни, к людям, и, особенно, к роду и сфере моей деятельности», — поделилась знаменитость в Instagram.

Instagram @achekhova

Однако Анфиса Чехова не потеряла веру в жизнь и сравнила ее с кардиограммой: «если не зацикливаться долго на переживаниях, то линия, идущая вниз, обязательно отправится вверх». Также звезда отметила — не стоит искать счастья во вне, ведь все самое лучшее исходит изнутри.

«Я счастлива, что прожила этот год и пережила все, что мне уготовила Судьба! Надеюсь, я хорошо выучила все уроки и сделала правильные выводы!» — написала артистка.

Можно с уверенностью сказать, что один жизненный вывод Анфиса Чехова точно сделала правильно. Это доказывает ее короткая переписка с поклонницей.

«В этом году не пойдете к астрологу?» — спросила фанатка.

«Нет!» — уверенно заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нагая Анфиса Чехова понежилась в ванне с лепестками роз.