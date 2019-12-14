Снимки Анфисы Чеховой в ванне с лепестками алых роз взбудоражили ее подписчиков в Instagram. Актриса и телеведущая устроила соблазнительную фотосессию в отеле Омана. Знаменитость продемонстрировала подтянутое тело совершенно без одежды. И хотя фото было сделано со спины, устоять перед сексуальной фигурой светской львицы было трудно.

С начала недели звезда демонстрирует поклонникам прелести отдыха в аравийском государстве: дорогие отели, бутики, рестораны, пляжи и живописные пейзажи. На этот раз Чехова решила поговорить о здоровье.

«А вы знали, что витамины и минералы можно получать не только через рот? Наша кожа тоже мощный приемник полезных веществ. Вот уже месяц, по рекомендации моего эндокринолога, я принимаю солевые ванны», — написала ведущая.

По ее словам, после такой процедуры организм насыщается магнием, из него уходит лишняя жидкость, активируется лимфа, уменьшается целлюлит, появляется спокойствие и бодрость.

Instagram @achekhova

Впрочем, фанаты Чеховой, прежде всего, заинтересовались ее откровенными фотографиями, а не советами по поводу того, как ощущать бодрость в зимний период. Они были в восторге от «аппетитного» тела теледивы и оставили под публикацией множество комплиментов.

«Можно спинку потереть?»

«Красивый ракурс»;

«Шикарная!»;

«Очаровательная женщина!» — отозвались в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова показала «аппетитные» формы в бикини.