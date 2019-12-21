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«Копия мамы!»: годовалого сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци

, 17:24 | Ниса Мурзанаева Видео 78

Фото маленького Луи — большеглазого блондина с идеальными бровками — буквально «взорвали» британские соцсети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrew Parsons / I-Images

В сети появились редкие фотографии младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма — годовалого Луи. Папарацци удалось заснять королевское семейство, когда те на автомобиле отправились на праздничный обед в Букингемский дворец. Маленький Луи сидел на заднем сидении машины, однако фанатам удалось рассмотреть милого мальчишку. Снимки маленького Луи — большеглазого блондина с идеальными бровками — буквально «взорвали» британские соцсети.

 
 
 
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Публикация от OurRoyalFamily (@ourroyalsfamily)

Поклонники королевской четы почти единогласно решили — младший наследник принца Уильяма невероятно похож на маму. Издание Hello опубликовало комментарии, которые оставляли восхищенные британцы под снимком мальчика.

«Он так похож на отца Кейт! Так мило»;

«Он буквально мини-Кейт»

«Какой он милый! У него волосы Кейт»

«О, такой большой мальчик! А какой Миддлтон!» — написали фолловеры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли свадьбу в 2011 году. Помимо годовалого Луи, пара воспитывает еще двух детишек: четырехлетнюю Шарлотту и семилетнего Джорджа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о любимых блюдах членов семьи.

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