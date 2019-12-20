Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о любимых блюдах членов семьи

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали в эфире кулинарного шоу о своих гастрономических предпочтениях. Герцогиня Кембриджская обожает острое блюдо карри, которое часто готовит дома, пишет «СтарХит».

Ее супруг признался, что обожает готовить, но из-за насыщенного рабочего графика не всегда может проводить на кухне достаточно времени.

«Он готовит прекрасные завтраки. А в некоторые дни вообще готовит три раза. Наверное, хочет меня впечатлить», — заявила Кейт.

Супруга принца также иногда проводит время у плиты, но считает готовку лишь приятным семейным времяпрепровождением. Она предпочитает делать с детьми пиццу: вместе они выбирают ингредиенты и замешивают тесто. Также Кейт призналась, что всегда печет торты на дни рождения детей.

«Это традиция — я полночи провожу на кухне с тестом и украшениями, делаю слишком много, но я это очень люблю», — подчеркнула она.

Кстати, наследники герцога и герцогини Кембриджских не всегда едят мучное и сладкое. Они любят овощи, которые семья выращивает на участке перед домом: принц Луи любит свеклу, а его сестра Шарлотта — оливки и вареный картофель.

А Елизавета II любит различные блюда из шоколада. Она обычно всегда заказывает у своего повара шоколадные десерты. Также все члены аристократической семьи в курсе того, что королева Великобритании ненавидит чеснок: если в блюде будет этот ингредиент, то она к нему даже не притронется.

А супруг королевы, принц Филипп, известен своей любовью к трюфелям. К слову, в 2018 году он даже стал первым человеком в Великобритании, кому удалось собрать урожай черного трюфеля.

Супруга принца Гарри не так претенциозна к еде. Ее коронным блюдом считается жареная курица, приготовленная по рецепту повара Ины Гартен. Известно, что именно ее Меган Маркл приготовила в тот вечер, когда принц Гарри сделал ей предложение.

Также известно, что все члены королевской семьи обожают пить чай, причем разных сортов. А крепкий алкоголь представители правящей династии употребляют довольно редко: вино, виски и шампанское можно им пить только на официальных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся отметить Новый год на горнолыжном склоне.