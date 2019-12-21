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«Буду готовиться к экзаменам»: Алина Загитова планирует поступить в университет

, 18:06 | Ниса Мурзанаева Видео 252

17-летняя фигуристка заявила, что не станет участвовать в чемпионате России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Naoki Morita, Instagram @azagitova

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила японским журналистам, почему решила сделать перерыв в спортивной карьере. По словам 17-летней фигуристки, она вынуждена пропустить чемпионат России, потому что хочет поступить в высшее учебное заведение.

«Я только не участвую в чемпионате России, я не ухожу никуда. Буду готовиться к экзаменам, чтобы поступить в университет», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

 
 
 
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Публикация от Alina’s Fanpage 💕 (@teamzagitova)

Новость о том, что Алина Загитова не станет участвовать в чемпионате России наделала много шума. О временной приостановке карьеры фигуристка лично объявила 13 декабря в эфире федерального канала. Тренер Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко допустили критические замечания по поводу решения спортсменки. Их заявления вызвали бурную негативную реакцию у тренера Загитовой — Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурист Максим Траньков жестко раскритиковал олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Последний заступился в сети за тренера Татьяну Тарасову после скандала, связанного с Алиной Загитовой.

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