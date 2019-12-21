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«Вызывайте полицию!»: Пользователи соцсетей шокированы правдой о сказке про Белоснежку

, 21:32 | Светлана Александрова Фото 147

Читатели смогли подсчитать сколько лет героям легендарного произведения и были крайне удивлены.

Фото: www.globallookpress.com © WALT DISNEY PRODUCTIONS, Twitter @diordeux

Старая сказка про Белоснежку и семь гномов неожиданно возмутила читателей XXI века. Пользователи соцсетей рассчитали возраст героев истории и пришли в ужас. Оказалось, что Белоснежке было всего 14 лет, а ее возлюбленному принцу Флориану 31. Опубликовавшая расчеты на своей странице в Twitter блогер сопроводила их лаконичной подписью: «Полиция!»

Пост привлек внимание миллиона пользователей. Как пишет KP.RU, публика обращает внимание, что любовь к малолетней — не единственный грех принца.

«Ничего, что он с мертвой девушкой целовался?» — цитирует издание один из комментариев.

Twitter @diordeux

Ранее 5-tv.ru родители британских школьников потребовали запретить для изучения в младшей школе сказку о Спящей Красавице из-за непристойного поведения принца и оправдания сексуального насилия.

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