Шнуров высыпал семечки на голову 17-летнему рэперу, обидевшему Гагарину

Бывший подопечный Сергея Шнурова на шоу «Голос» Арсений Курчанин, бросивший во время исполнения номера горсть семечек Полине Гагариной опубликовал на своей странице в Instagram шутливый ролик, на котором лидер группировки «Ленинград» высыпает семечки ему на голову. Видео 17-летний екатеринбургский рэпер назвал «Юморезззкой»

«Вот понимаешь, почему ты не остался-то дальше? Я ж тебе говорил — сыпь ей на голову! На голову! А ты?», — возмущенно приговаривает бывший наставник, «воспитывая» покинувшего шоу участника.

Поклонники Курчанин оценили шутку.

«Шнуров как отдельный вид искусства!»

«Шнур просто огонь!»

«И бедные уборщицы там…» — комментируют ролик пользователи.

К слову, сам Курчанин буквально накануне рассказал в интервью KP.RU, что инцидент исчерпан. Он принес официальные извинения Полине Гагариной за свою выходку и преподнес цветы.

«Недавно мы с ней встретились после концерта в Кремле, где я выступал. Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не остались ли у нее на меня никаких обид», — сказал Арсений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вызывающее поведение протеже Сергея Шнурова очень удивило Полину Гагарину.