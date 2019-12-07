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«Держи, малая, от души!»: Полину Гагарину оскорбили на музыкальном шоу

, 3:28 | Алиса Старжевская Видео 55

Один из участников проекта Арсений Курчанин бросил перед поп-дивой гору семечек.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков

На шоу «Голос» протеже Сергея Шнурова вызвал шквал критики — один из участников проекта Арсений Курчанин во время своего номера грубо повел себя по отношению к певице Полине Гагариной, пишет Тeleprogramma.pro.

Артист в зеленом спортивном костюме исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Молодой человек был одет как гопник и во время выступления вел себя, следуя образу. Курчанин явно позволил себе лишнего, когда фамильярно обратился к наставнице проекта Полине Гагариной, а после внезапно бросил перед ней гору семечек, не забыв пожелать поп-диве приятного аппетита.

«Держи, малая, от души!» — обратился конкурсант к известной певице, которая еще недавно решала его судьбу на проекте.

Гагарина не верила своим глазам. Она призналась, что Арсений на прослушиваниях казался ей скромным и интеллигентным молодым человеком. Гагарина предположила, что грубому поведению его научил Сергей Шнуров, и попросила артиста убрать за своим учеником. Лидер группы «Ленинград» поспешил решить конфликт и быстро очистил стол Полины от семечек. «Семечки раздора» достались девушке из зрительного зала.

 
 
 
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Публикация от Натали (@tata_tasha_tusja)

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье.

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