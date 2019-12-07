«Держи, малая, от души!»: Полину Гагарину оскорбили на музыкальном шоу

На шоу «Голос» протеже Сергея Шнурова вызвал шквал критики — один из участников проекта Арсений Курчанин во время своего номера грубо повел себя по отношению к певице Полине Гагариной, пишет Тeleprogramma.pro.

Артист в зеленом спортивном костюме исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх». Молодой человек был одет как гопник и во время выступления вел себя, следуя образу. Курчанин явно позволил себе лишнего, когда фамильярно обратился к наставнице проекта Полине Гагариной, а после внезапно бросил перед ней гору семечек, не забыв пожелать поп-диве приятного аппетита.

«Держи, малая, от души!» — обратился конкурсант к известной певице, которая еще недавно решала его судьбу на проекте.

Гагарина не верила своим глазам. Она призналась, что Арсений на прослушиваниях казался ей скромным и интеллигентным молодым человеком. Гагарина предположила, что грубому поведению его научил Сергей Шнуров, и попросила артиста убрать за своим учеником. Лидер группы «Ленинград» поспешил решить конфликт и быстро очистил стол Полины от семечек. «Семечки раздора» достались девушке из зрительного зала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Натали (@tata_tasha_tusja) 6 Дек 2019 в 12:58 PST

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье.