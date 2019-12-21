Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продлении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью — такой широкой, чтобы мы могли (решить проблемы — Прим. ред.), у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно», — сказал он.

Козак отметил также конструктивную роль Киева.

«Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Андрей Ермак)». У нас с ним давний опыт взаимодействия», — добавил вице-премьер.

Кроме того, по словам Козака, Москва и Киев могут вернуться после новогодних праздников к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.

Ранее Дмитрий Козак раскрыл подробности контракта по транзиту газа через Украину.