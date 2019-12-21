Козак раскрыл подробности контракта по транзиту газа через Украину

Пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет подписан до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы», — цитирует Козака РИА Новости.

Вице-премьер не уточнил будущие объемы поставляемого газа. Он только сказал, что они будут достаточными для обеспечения нужд европейских потребителей.

«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — подытожил Козак, уточнив, что Москва и Киев урегулировали все претензии по газу.

Как сообщал 5-tv.ru, российско-украинские переговоры по вопросам транзита газа проходили 20 декабря Минске. За день до этого в Берлине был создан проект контракта по газу между представителями России, Украины и Евросоюза.

Одним из оставшихся вопросов является, каким путем «Газпром» выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.