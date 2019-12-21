Эвакуированы посетители рождественского рынка в Берлине

Посетители рождественского рынка в Берлине эвакуированы после обнаружения подозрительного предмета. Об этом полиция столицы Германии сообщила в Twitter.

«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию», — говорится в сообщении.

Twitter @polizeiberlin

Именно на площади Брайтшайдплац три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, в результате которого погибли 12 человек. Еще 48 пострадавших были госпитализированы. Все произошло вечером 19 декабря 2016 года. Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка. Он успел скрыться с места совершения теракта, но через четыре дня он был ликвидирован на окраине Милана итальянской полицией.