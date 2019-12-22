Возвращение традиции: начинается новая эпоха российского виноделия

В эту среду Госдума одобрила в третьем итоговом чтении закон о виноградарстве и виноделии. Документ устанавливает единые правила в этой важнейшей сфере сельского хозяйства. Это стратегический закон для страны. Он станет мощным толчком для развития всей отрасли. И прежде всего защитит отечественных производителей.

Государственная поддержка позволит вернуть нам утраченные позиции. Еще каких-то сто лет назад легендарный князь Лев Голицын заложил отечественные традиции виноделия и наладил промышленное производство. А весь мир восхищался русским вином.

Но с тех пор чего только не пережили те же крымские виноградники: войны, катаклизмы, исторические потрясения, и уничтожение уникальных плантаций. А ведь виноградарство это тонкое и трудоемкое дело, которое требует десятки, а то и сотни лет усиленного труда.

Сейчас мы в начале большого пути. После того, как государство официально поддержало виноделов — впереди много работы. Впрочем, наши производители уверены, что справятся. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров расскажет о новой эпохе российского виноделия. Подробности в репортаже.

«Есть одна бутылка которую я скорее всего никогда не открою. Это настоящая реликвия всех крымских вин. Бутылка Пушкина года его смерти 1837 года», — говорит коллекционер вин Мишель-Жак Шассей.

Бутылка «Массандры» рядом с редчайшим коньяком 1805-го из погреба самого Наполеона. А еще крымский «Мускат» года Великой Победы 45-го рядом с «Шато Петрюс» из коллекции Эдит Пиаф, и целые ящики «Кагора», «Бастардо» и других нектаров «Массандры» по соседству с вином с кусочками золота с борта «Титаника». Российские вина в коллекции Мишель-Жака Шассея — на особом положении.

«Благодаря чистым почвам близ Черного моря, прекрасному климату рождается удивительная экстраординарная сложность вкуса потрясающая!» — рассказывает коллекционер вин Мишель-Жак Шассей.

В российские вина он влюбился еще студентом в 1963-м когда только начал собирать свою коллекцию и когда впервые приехал в СССР. Чуть позже открыл для себя Ялту, Массандру, куда старается ездить практически каждый год. Из одного только Крыма привез 2000 бутылок вина из которых 20 — из персонального погреба императора Николая II.

«В 2015-м когда по приглашению российского посла я с огромной радостью приехал в Крым, то узнал, что я — единственный, кто сохранил редчайшее наследие — винные бутылки с печатью Николая II — 1914 и 1917 годов», — говорит коллекционер вин Мишель-Жак Шассей.

Известен этот пенсионер в индустрии вина не меньше чем столица его родного Бордо. Так как владеет он самой крупной и дорогой в мире коллекцией вин в 50 тысяч бутылок. Ввиду возраста Мишель сейчас путешествует меньше, но, говорит, ему на расстоянии достаточно попробовать вино, чтобы констатировать: среди ликерных у России в мире нет равных. Не хуже, чем у Франции с его сухими «Совиньоном», «Мерло» и «Каберне». Ведь у России своя широта «Бордо».

Законодатели на этой неделе в третьем чтении приняли федеральный законопроект, в котором прописали четко, что почетным правом называться российским вином может лишь продукт естественного брожения из винограда, выращенного только в России.

«Мы будем иметь хорошую сырьевую зону и сажать те сорта винограда которые именно приемлемые для России, то мы будем получать изначально вино более высокого качества», — рассказывает заместитель директора всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности КОНФ Александр Панасюк.

И это не просто красивые слова. Российское вино мирового качества пусть и не так быстро, как хотелось бы, но постепенно занимает свое место на полках сетевых и авторских магазинов, баров и ресторанов, в бокалах гостей специализированных фестивалей, гастрономических туров, пьедесталах международных выставок и конкурсов и на наших с вами столах.

«Если вы пьете вино, то вы можете испытывать чувства превосходства, над теми, кто пьет водку. Потому что, во-первых, хорошо, что, если вы понимаете, что вы пьете, во-вторых, вы сохраняете свое здоровье и, в-третьих, вы поощряете и поддерживаете труд на земле», — убежден председатель совета союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Слабый алкоголь во все времена был самым эффективным средством войны с алкоголизмом. О вине как более здоровой альтернативе водке говорят все — от сомелье и поваров до коучей и организаторов курсов. Кулинар Лилиана Модильяни недавно вернувшаяся из Европы с радостью констатирует: мастер классы с российским вином теперь также популярны как с итальянским.

«Именно я предпочитаю сухое за ужином, а уже полусладкое „Мускат“ можно в конце с десертом», — говорит кулинар Лилиана Модильяни.

Появление новой винной культуры — продукт отрасли, которая последние годы показывает не просто рост, а взрывной скачок. Впервые за сто лет, после неудачных если не сказать провальных попыток навести порядок. В начале XX века, благодаря усилиям князя Голицина, империя экспортировала вина больше, чем импортировала, а весной 1914 был принят закон о вине. Но летом разразилась Первая мировая, а с ней ввели и сухой закон. Вторым ударом по отрасли стала горбачевская антиалкогольная кампания, виноградники уничтожали тысячами гектаров. За отрасль тогда переживали не только в России. Француз Мишель Шассей хорошо помнит то время.

«Я был просто убит, когда приехал в Крым и увидел, что Горбачев практически уничтожил самые великолепные виноградники, которым было по сто лет. Там тогда даже суициды среди профессиональных виноделов были. Правительство хотело победить алкоголизм, но вместо этого люди начали пить всякую дрянь. Я очень рад, что сейчас при президенте Путине алкоголизм снизился, но при этом без таких радикальных мер», — рассказывает Мишель-Жак Шассей.

Так, по данным ООН, после распада СССР площадь виноградников в стране уменьшилась со 107 тысяч гектаров в 1992 году до 55 тысяч гектаров в 2007. То есть в два раза. За 11 лет страна вышла на докризисный уровень. Сейчас площади виноградников составляют около 80 тысяч гектаров и продолжают расти. А с ними и урожай. За десять лет валовой сбор винограда вырос в два раза.

«У нас продукт слава богу уже качественный, но мы думаем, что он станет еще лучше за счет того, что мы заложим те виноградники, которые нам нужны», — говорит генеральный директор АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» Алексей Пугачев.

Все это стало реальным благодаря целенаправленной поддержке государства добросовестных виноделов — снижение стоимости лицензии, датирование посадок своих виноградников и теперь вот полноценный закон. Чтобы нашему производителю и за вкус, и за производство краснеть не приходилось. Ведь все для этого есть: уникальные почвы и идеальный климат, школа и технологии, а главное — свои автохтонные сорта винограда. Многократно распробованные и награжденные на международных конкурсах. К примеру, из 13 медалей самого престижного фестиваля вин Азии этого года, шесть — у нашей «Массандры».

«Этот закон даст возможность создавать новые рабочие места. Объемы производства винограда, объемы производства вина будут расти. Это будет способствовать развитию экономики и улучшению социальной составляющей работников», — убеждена заместитель генерального директора ГУП РК «ПАО «Массандра» Елена Коновалова.

«Фанагория» — Краснодарский край. Награды из Австрии, Японии, Германии, платиновая медаль из Великобритании. Оборудование — самое современное. Здесь особенно переживали за законопроект о виноградарстве. Ведь для таких крупных для нашей страны производителей четко обозначенные правила — дополнительный стимул для инвестиций.

«Будет введена четкая регламентация региональных вин, вин ЗГО то есть, из определенного субъекта, либо из более узкой единицы, вина из ЗНмП –защищенного наименования по месту происхождения. Эти аббревиатуры еще предстоит выучить, но они есть во всех винодельческих странах: Франция, Италия, Германия», — говорит генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин.

Собственная винная культура — это еще и развитие туризма. Уже сейчас специализированные фестивали привлекают в Россию тысячи гостей, в том числе иностранных. А подвалы знаменитых крымских заводов манят экскурсиями и дегустациями. Крымский «Инкерман» тому наглядный пример — сотни людей и это в низкий туристический сезон.

«У нас очень сильная школа, сильная опыт, практика, своя сырьевая база. Тем не менее, мы все-равно анализируем, пересматриваем, делимся опытом с коллегами, не стоим, развиваемся. Мы работаем над качеством», — рассказывает генеральный директор «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

Новые нормы будут вступать в силу постепенно в течение трех лет. И прежде всего, чтобы производители смогли подстроить бизнес под новые правила. Четкое определение, что такое российское вино, призвано вытеснить с рынка некачественную продукцию. До сих пор вином считалось все, что налили в бутылку на территории России. Поэтому каждая вторая была сделана из дешевого импортного сырья низкого качества.

«Я понимаю, что модель бизнеса не каждого сидящего здесь соответствует той новой государственной политике, которая формулируется в этом законе. Те производители, которые изготавливали свой продукт на основе импортного сырья, смогли накопить кое-какой жирок и получили окно возможностей для того, чтобы переформатировать свой бизнес на новых основах», — говорит председатель совета союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Такой виноматериал — он называется «балк», до сих пор в Россию везли баржами. И уже у нас разливали, разводили и подкрашивали. Такой бизнес, хоть и приносил немалые доходы, разрушал всю отрасль виноделия. Кроме крупных предприятий новый закон поддержит и небольшие хозяйства чтобы обеспечить разнообразие вин. А собственные виноградники дадут гарантию, что на прилавках появится именно вино, а не результат химических экспериментов.

«Сто лет ваше уникальное вино пряталось от всего мира и когда через 2 года я открою здесь музей, то каждый кто сюда будет приходить получит в качестве сувенира нектар „Массандры“. Весь мир должен узнать о российских винах», — считает коллекционер вин Мишель-Жак Шассей.

Показав нам свои сокровища Мишель-Жак приглашает вернуться к нему в Аквитанию на открытие музея вина. В постоянную экспозицию он досрочно внес и новое российское вино, которое, по его мнению, возродившись уже меняет винную карту всего мира.