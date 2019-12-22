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Видео-доказательство: Петросян отдыхает в Кельне в компании молодой возлюбленной

, 15:53 | Ниса Мурзанаева Видео 102

Совместный отпуск 74-летнего юмориста и его 30-летней помощницы вызвал бурные обсуждения в сети.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Евгений Петросян отдыхает в Германии в компании молодой возлюбленной (ее некоторые именуют пятой женой комика) Татьяны Брухуновой. Названная парочка одновременно опубликовала в своих Instagram-аккаунтах фото и видео одних и тех же мест. По идентичной геолокации на их постах можно сделать вывод — влюбленные вместе посетили готический собор в городе Кельне.

Instagram

Для поклонников опубликованные ролики и снимки стали очередным поводом полагать, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно сыграли свадьбу. Однако не всем фанатам 74-летнего юмориста пришелся по душе его возможный брак с 30-летней помощницей. Некоторые считают отношения неравными. В соцсети недоброжелатели оставили множество негативных комментариев.

«Как в 30 можно выйти замуж за дедушку? Никогда этого не пойму»;

«Любовь, которой вы это объяснили бы, на самом деле, просто алчность… Ведь, ну, признайтесь сами себе, если у Петросяна вдруг исчезли миллионы, то тут же исчезнет и ваша „любовь“»;

«Она теперь будет тереться рядом, пока не получит свое, как Цымбалюк Виталина», — написали фолловеры под фото Петросяна и Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая возлюбленная Петросяна призвала «порвать ее» и нарвалась на комплименты.

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