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Молодая возлюбленная Петросяна призвала «порвать ее» и нарвалась на комплименты

, 12:34 | Игорь Рязов Фото 540

За смелый образ Татьяны Брухуновой неожиданно вступилась даже Цымбалюк-Романовская.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова, которую называют пятой женой юмориста Евгения Петросяна, призвала «порвать ее как Тузик грелку». Пост с таким содержанием она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня „как Тузик грелку“. Говорят, я теперь синоним antifashion (антимоды — Прим. ред.)», — подписала Брухунова свое фото.

Instagram @bruhunova

В комментариях проигнорировали призыв молодой возлюбленной Петросяна и начали ее хвалить. Подписчики отметили, что хотят себе такую же обувь и одежду.

«И у меня ужасный вкус. Думаю, это объясняет, почему мне нравятся ваши луки», — неожиданно призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Отлично выглядите! И с улыбкой! Впрочем, как всегда… Умничка!»

«А тапочки похожи на угги, я себе такие же хочу!»

«В смысле antifashion? Я все фотки сохраняю на случай, если у меня появятся силы сходить в магазин за модной одеждой», — добавили другие пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, молодая жена Петросяна регулярно становится объектом критики. Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала ее за участие в передаче о моде.

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