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Почему пьют люди с высоким интеллектом?

, 19:03 | Анастасия Игонина Видео 92

Названы две основные причины, которые объясняют стремление умных людей провести вечер с бокалом алкогольного напитка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Pleul

Употребление алкоголя хотя бы в небольших количествах — например, бокал вина за ужином в выходной — свойственно большинству людей. Горячительные напитки часто становятся гастрономическими спутниками людей с высоким интеллектом. Журналисты «Рамблера» постарались выяснить, почему пьют умные люди.

Одним из значимых поводов было названо желание абстрагироваться. В повседневной жизни человек, обладающий высокими умственными способностями, подмечает и оценивает немало мелких деталей, урегулирует большое количество проблемных ситуаций — поэтому вполне естественным оказывается желание на какое-то время убежать от реальности.

Еще одной причиной оказалась склонность умных людей к рассуждениям и рефлексии. Образованный человек нередко задается вопросами достаточно глобального масштаба, ответить на которые либо не может однозначно, либо ответ оказывается неудовлетворительным. В этом случае бокал горячительного напитка становится одним из способов снять стресс и отпустить ситуацию.

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