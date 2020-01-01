Астролог назвала благоприятные дни для стрижки и ухода за лицом в январе

Венера в астрологии считается планетой, отвечающей за чувство прекрасного и управляющей эстетическим вкусом людей. Сейчас она покинула обитель земного Козерога и переместилась в область воздушного Водолея, где и будет пребывать до 13 января 2020 года, оказывая влияние на наше настроение и побуждения в праздничные дни. Исходя из этого астролог Юлия Урсуль составила календарь красоты на предстоящий месяц, его публикует интернет-портал Дни.ру.

Итак, Водолеем, в котором пребывает сейчас Венера, управляет самая нестандартная и переменчивая планета сюрпризов — Уран. Поэтому многих в этот период захочется кардинально сменить имидж, постричь или нарастить волосы, перекраситься в другой цвет, удивить, а может быть даже шокировать окружающих новым экстравагантным нарядом. Сейчас самое время сделать это, тем более что прекрасная Венера и внезапный Уран могут столкнуть вас в новогодние праздники с вашей второй половинкой. А чтобы все преобразования прошли удачно, следует проводить их в благоприятные даты.

Стрижка

Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно при растущей Луне: 1 января, 5 января, 6 января до 15:00, 7 января после 11:00, 8 января, 9 января с 11:45, 27 января и 28 января после 13:00.

А если вы, напротив, хотите оттянуть следующий поход в салон красоты, запланируйте стрижку на период убывающий Луны: 12 января, 14 января, 15 января (только не с 15:13 до 18:44), 16 января, с 18 января по 20 января, а также 22 и 23 января.

В процессе стрижке астролог рекомендует мысленно попрощаться со всеми своими обидами, и они отвалятся вместе с отрезанными волосами.

Окрашивание волос

Для окрашивания волос в темные тона больше всего подходят следующие дни: 1 января, 5 января, 6 января до 15:00, 7 января после 11:00, 8 января, 9 января после 11:45, 27 января и 28 января после 13:00.

Тем, кто предпочитает быть блондинкой или делает мелирование, подходят: 12 января, 14 января, 15 января (только не между 15:13 и 18:44), 16 января, с 18 по 20 января, а также 22 и 23 января.

Уход за лицом

Записаться к косметологу на омолаживающие «уколы красоты» или увлажняющие и питательные маски астролог советует на 1 января, 5 января, 6 января до 15:00, 7 января после 11:00, 8 января, 9 января после 11:45, 27 января или 28 января после 13:00.

Процедуры по омоложению кожи с помощью пилинга и скрабирования, удалению прыщей, сведению веснушек и пигментных пятен следует запланировать на 12 января, 14 января, 15 января (но не между 15:13 и 18:44) 16 января, и с 18 по 20 января.

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