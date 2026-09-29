Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня 29 сентября. Это день, когда воздушные потоки Вселенной изменят направление, заставляя привычные события складываться в причудливую мозаику.
♈️ Овны
Овны, дверь перед вами может неожиданно закрыться, это убережет вас от риска. Вскоре рядом обнаружится проход, ведущий к гораздо более привлекательной цели.
Космический совет: доверьтесь спасительной паузе.
♉ Тельцы
Тельцы, ваш голос приобретет особую убедительность и очарует даже строгих собеседников. Озвученная просьба получит благоприятный отклик.
Космический совет: озвучивайте желания.
♊ Близнецы
Близнецы, легкая шутка растопит напряжение и превратит сложную встречу в приятную беседу. Юмор окажется вашим секретным заклинанием.
Космический совет: улыбайтесь вызовам в лицо.
♋ Раки
Раки, профессиональные способности окажутся замечены теми, от кого зависит многое. Одобрение придаст смелости для следующего карьерного шага.
Космический совет: проявите себя.
♌ Львы
Львы, уединение подарит больше, чем шумное общество. В спокойствии созреет решение, похожее на луч рассвета среди ночных облаков.
Космический совет: сконцентрируйтесь на себе.
♍ Девы
Девы, романтическое настроение нарушит заранее составленный распорядок. Милый сюрприз докажет, что лучшие моменты порой рождаются без подготовки.
Космический совет: дайте чувствам волю.
♎ Весы
Весы, потерянное или забытое вновь попадет в ваши руки. Эта находка напомнит о замысле, который еще можно воплотить.
Космический совет: не отказывайтесь от подарков.
♏ Скорпионы
Скорпионы, творческая энергия может хлынуть подобно подземному источнику. Смелое самовыражение раскроет грань вашего характера.
Космический совет: дайте радости форму.
♐ Стрельцы
Стрельцы, рутина формирует ваше восприятие вселенной. Поменяйте что-то в распорядке дня и насладитесь новыми красками.
Космический совет: впустите волшебство.
♑ Козероги
Козероги, приглашение выведет вас из привычного круга и подарит полезные связи. Среди новых лиц найдется собеседник с удивительно близкими взглядами.
Космический совет: откликнитесь на зов.
♒ Водолеи
Водолеи, тело подаст сигнал о пробуждении скрытых резервов. Любая приятная активность зарядит вас бодростью надолго.
Космический совет: разбудите свою душу.
♓ Рыбы
Рыбы, мягкость не обязывает соглашаться на чужие условия. Четко обозначенная граница защитит личное пространство и сохранит добрые отношения.
Космический совет: не жертвуйте собой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?