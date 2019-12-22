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Первый поезд по Крымскому мосту пройдет в присутствии Владимира Путина

, 19:52 | Светлана Александрова 154

Ожидается, что президент встретится со строителями переправы и проведет совещание по развитию транспортной инфраструктуры на юге России.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив

Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту в понедельник. Как сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ президент пообщается со строителями переправы через Керченский пролив, а также выслушает доклады руководителей отрасли. Кроме того, обсуждаться будет развитие транспортной инфраструктуры юга России в целом.

Первый поезд уже отправился из Санкт-Петербурга и, пройдя по новой железнодорожной переправе, должен прибыть в Севастополь через 43,5 часа пути. Во вторник через Крымский мост проедет поезд Москва — Симферополь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Крымском мосту в тестовом режиме заработала декоративная подсветка. На постоянной основе ее включат после официального открытия железнодорожной переправы, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России.

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