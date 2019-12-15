Фото: На Крымском мосту появилась красочная иллюминация

На Крымском мосту в тестовом режиме запустили разноцветную подсветку. Информация об этом появилась на странице моста в Twitter.

«Пока вы спали, примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать буду», — значится в публикации.

Twitter @Krymsky_bridge

Вероятно, речь идет об открытии железнодорожной части: пассажирские поезда запустят только 25 декабря, а грузоперевозки планируют начать в 2020 году. На прикрепленных к сообщению снимках заметно, что для подсветки были выбраны четыре цвета: синий, белый, красный и желтый.

В комментариях пользователи, успевшие в период тестирования проехать по Крымскому мосту, делятся впечатлениями. Юзеры отмечают, что такой декор не мешает управлению транспортом и не слепит глаза — свет предусмотрительно направлен в сторону от самой автотрассы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста.