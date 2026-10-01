Путин: Россия восстановит экономику и соцсферу на своих территориях

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Главной задачей власти президент назвал решение возникающих проблем и повышение качества жизни людей.

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Сухов; 5-tv.ru

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Россия будет восстанавливать экономику и социальную сферу на территориях, которые должны и будут входить в состав российского государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что жители этих территорий — полноценные граждане России, и уровень их жизни необходимо как можно быстрее довести до среднероссийского.

«Мы будем исходить из целесообразности и из того, что люди, которые будут проживать на этих территориях, являются полноценными гражданами Российской Федерации, и будем все делать для того, чтобы уровень их жизни был как можно быстрее поднят до среднероссийского уровня по всем направлениям», — сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о здравоохранении, образовании, экономике и доходах населения. По словам президента, такая работа уже ведется в Крыму, а также на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

При этом решения о том, какие именно предприятия восстанавливать или переносить, будут приниматься исходя из экономической целесообразности.

Отдельно президент затронул вопрос безопасности промышленности и предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, при строительстве новых объектов учитываются современные способы ведения вооруженной борьбы.

«Мы исходим из современных способов ведения вооруженной борьбы и делаем все для того, чтобы они были в максимально безопасных районах. Стройки идут», — отметил Путин.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

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