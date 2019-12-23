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Столичный блогер на спор скинул «Гелентваген» с вертолета

, 9:15 Эфирная новость 26

Элитный внедорожник стоимостью 16 миллионов рублей разбили в карельском лесу.

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Фото, видео: YouTube / Мороз Игорь; 5-tv.ru

Скандальное видео одного из российских блогеров сейчас проверяют следователи. Автор ролика проспорил друзьям и скинул с вертолета свой элитный внедорожник. С легкостью простился с 16 миллионами рублей.

В итоге автовладелец получил миллионы лайков и столько же гневных комментариев о том, что деньги можно было отдать на благотворительность.

«Скинул „гелик“ с вертолета», — столичный блогер теперь выдает этот поступок за свое главное достижение.

Популярность растет, подписчики прибывают тысячами. Ради такого эффекта он, очевидно, и затеял экспедицию на карельский аэродром.

О новых развлечениях блогеров Ян Воскресенский.

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