Столичный блогер на спор скинул «Гелентваген» с вертолета

Скандальное видео одного из российских блогеров сейчас проверяют следователи. Автор ролика проспорил друзьям и скинул с вертолета свой элитный внедорожник. С легкостью простился с 16 миллионами рублей.

В итоге автовладелец получил миллионы лайков и столько же гневных комментариев о том, что деньги можно было отдать на благотворительность.

«Скинул „гелик“ с вертолета», — столичный блогер теперь выдает этот поступок за свое главное достижение.

Популярность растет, подписчики прибывают тысячами. Ради такого эффекта он, очевидно, и затеял экспедицию на карельский аэродром.

О новых развлечениях блогеров Ян Воскресенский.