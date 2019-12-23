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  4. Пропавшего 16 лет назад подростка из Томска нашли в Красноярске

Пропавшего 16 лет назад подростка из Томска нашли в Красноярске

, 7:24 | Валентин Черников Видео 142

Потерявшаяся девушка все эти годы прожила в психоневрологическом интернате.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / mr6, Libor Sojka, O'Rourke, Skip, Zamir Usmanov; ВКонтакте @poiskdeteikrasnoyarsk

Пропавшую жительницу Томска нашли спустя 16 лет. Такая информация появилась на странице волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

«А вы верите в новогодние чудеса? А мы верим! Найдены родственники Юли! Вчера поздно вечером на горячую линию волонтерского отряда поступил звонок, и мужчина взволнованным голосом сообщил, что в нашей ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю он узнал свою сестру!» — написали поисковики.

ВКонтакте @poiskdeteikrasnoyarsk

Подросток пропала в 2003 году. С тех пор родные ничего не знали о ее судьбе. Все это время она провела в психоневрологическом интернате Красноярска.

В феврале 2019 года волонтеры начали распространять листовки по всей России. Под конец года работа принесла результат. Представители организации связались с сестрой Юлии. Она подтвердила сказанное и уточнила, что Юлия родом из Томска. У нее есть мать, отец и пять братьев и сестер.

Ранее 5-tv.ru писал, что воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей.

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