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  4. Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

, 6:55 | Анастасия Игонина Видео 159

Любимица подростка нашлась спустя две недели — когда никто в семье уже не верил в ее возвращение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar, Facebook / April Elizabeth Licata

Пользователи соцсетей активно обсуждают трогательное видео. Кадры, на которых запечатлено воссоединение мальчика с пропавшей собакой, уже нарекли рождественским чудом.

Мама Картера — Эйприл — рассказала, что щенок по кличке Пайпер была подарком для мальчика на его 12-летие. Картер души не чает в своей питомице. Когда две недели назад Пайпер отпустили на самовыгул и она не вернулась, мальчик не находил себе места от горя.

По словам женщины, с каждым днем надежда когда-нибудь снова увидеть любимого мопса становилась все меньше, пока не исчезла совсем. Именно тогда ей позвонили из приюта для животных и сообщили, что к ним поступила собака, очень похожая на Пайпер.

Эйприл решила ничего не говорить сыну и встретить его со школы уже вместе с найденной любимицей. На видео, которым она поделилась в сети, запечатлена первая встреча Картера и Пайпер после долгой разлуки.

Увидев в окне автомобиля своего щенка, мальчик замер на месте как вкопанный, а затем стремительно приблизился к машине. В салоне Картер подхватил собаку на руки и прижался к ней всем телом. Мальчик не смог сдержать слез счастья, а его щенок все время пытался лизнуть любимого хозяина в лицо и неустанно вилял хвостом. По признанию посмотревших видео пользователей, их эта сцена тоже тронула до глубины души.

«Моя собака сейчас спит рядом со мной. Если она проснется и попытается лизнуть меня в лицо, то будет слизывать слезы.»

«Не могу перестать плакать. Самые замечательные чувства!»

«Это истинная любовь! Слава Богу, Пайпер дома!» — наперебой пишут юзеры в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае собака утопила машину своего хозяина.

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