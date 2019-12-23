«Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова иронично ответила жителям города, встревоженным сооружением новогоднего катка. После того, как известный фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии ледяной площадки, снятые с помощью квадрокоптера, пользователи прозвали ее «фаллическим символом города», поскольку объект вызвал у них соответствующие ассоциации.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова на своей странице в Facebook ответила на шутки местных жителей.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — не без иронии заметила она.

В ответ на комментарий одного из юзеров чиновница пояснила, что сооружение переделывать не будут.

Facebook / Анна Терешкова

Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в 2019 году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Сказочный городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, открыли вечером 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что небесное знамение в виде пениса появилось в небе над авиабазой США в Германии.