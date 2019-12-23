  1. Пятый канал
  4. «Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа

«Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа

, 10:19 | Карина Бернтгольц Фото 30

Вице-мэр города Анна Терешкова иронично ответила жителям, встревоженным необычным сооружением в самом центре Новосибирска.

Фото: ВКонтакте @record

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова иронично ответила жителям города, встревоженным сооружением новогоднего катка. После того, как известный фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии ледяной площадки, снятые с помощью квадрокоптера, пользователи прозвали ее «фаллическим символом города», поскольку объект вызвал у них соответствующие ассоциации.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова на своей странице в Facebook ответила на шутки местных жителей.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — не без иронии заметила она.

В ответ на комментарий одного из юзеров чиновница пояснила, что сооружение переделывать не будут.

Facebook / Анна Терешкова

Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в 2019 году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Сказочный городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, открыли вечером 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что небесное знамение в виде пениса появилось в небе над авиабазой США в Германии.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам
10:45
Полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка
10:36
«И лицо, и одежда, и душа»: элегантный образ Высоцкой покорил фанатов
10:19
«Искусство должно возбуждать»: В Новосибирске залили каток в виде фаллического символа
10:11
Сергей Лазарев опубликовал видео с первой совместной фотосессии с детьми
9:59
Настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья — Роскачество

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]