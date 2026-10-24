Собянин: в Москве построят семь инновационных колледжей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 17 0

Четыре учебных заведения планируют возвести в ближайшие три года.

Какие новые колледжи появятся в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Москве планируют построить семь новых инновационных колледжей, четыре из которых возведут уже до конца 2029 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Студенты новых колледжей будут осваивать востребованные специальности в ключевых отраслях: промышленности, ИТ, строительстве, транспорте, креативных индустриях, здравоохранении, гостеприимстве, образовании, безопасности и праве, финансах и торговле», — отметил мэр Москвы.

Делается это не просто так. По словам Сергея Собянина, почти половина московских школьников после девятого класса поступает в колледжи. Чтобы улучшить подготовку будущих специалистов, в столице увеличивают количество бюджетных мест и создают условия для практического обучения.

Сейчас для студентов работают четыре флагманские площадки, где они могут отрабатывать профессиональные навыки. Кроме того, в колледжах модернизировали почти 1,7 тысячи мастерских и лабораторий. В следующем году власти планируют обновить еще около 300 учебных пространств.

Также запланирован ремонт трех зданий колледжей. Два из них должны открыть в 2027 году, еще одно — в 2028-м.

На реализацию программы «Столичное образование» в 2027–2029 годах из городского бюджета направят 2,5 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве строят и проектируют 11 из 15 запланированных «школ будущего». По словам Сергея Собянина, в новых зданиях оборудуют лаборатории, творческие мастерские, спортивные залы и пространства для проектных занятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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