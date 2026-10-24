Женщина, наехавшая на толпу в Бурятии, оказалась нетрезвой

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя.

Пьяная женщина сбила толпу в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Женщина, которая находясь за рулем ВАЗа сбила пешеходов в Северобайкальске, была пьяна. Об этом сообщили в МВД по Республике Бурятия в мессенджере МАКС.

«Сотрудниками ГИБДД проведено освидетельствование нарушительницы. Результат показал 0,75 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — отметили в сообщении ведомства.

Процедуру освидетельствования женщина проходила непосредственно на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео инциндента, произошедшего в Северобайкальске. Серый автомобиль марки ВАЗ с большой скоростью двигалась по Ленинградскому проспекту по направлению к местному вокзалу. На кадрах видно, как три человека, переходивших дорогу по пешеходному переходу, чуть не оказались под колесами легковой машины. Четвертый человек, который попал в объектив, отделался испугом.

До этого 5-tv.ru писал о том, что в Кузбассе нарушитель ПДД в состоянии алкогольного опьянения попытался избежать задержания, перейдя реку вброд. Осознав, что от погони не уйти, он оставил машину, добрался до противоположного берега прямо по воде и убежал в лес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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