Пахучий диван всему виной: актриса «Деффчонок» Галина Боб судится с мебельной компанией

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Однако иск подала не звезда, а фирма за антирекламу их товара.

Из-за чего Галина Боб судится с мебельной компанией

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», судится с мебельной компанией из-за пахучего дивана. Об этом стало известно 5-tv.ru. 

Казанский производитель мебели требует от артистки десять миллионов рублей. Поводом стали видеоролики, в которых Боб рассказала о неудачной покупке. Компания считает, что публикации навредили ее репутации и привели к снижению продаж. 

Конфликт начался после заказа дивана через интернет за 53 тысячи рублей. Когда мебель доставили и собрали, семья почувствовала сильный химический запах. Несколько дней супруги и дети пытались спать на новом диване, но из-за неприятного аромата это оказалось невозможно. 

Актриса обратилась к продавцу с претензией и попросила забрать товар. Однако договориться не удалось. По словам юриста Александра, представитель компании грубо ответил покупателям, назвал их «сверхчувствительными» и заблокировал. 

Галина Боб пыталась урегулировать спор без суда. Она предлагала заменить диван и опубликовать видео о том, что конфликт разрешен, но продавец не пошел на встречу. 

Проведенная экспертиза подтвердила, что на изделии отсутствовала бирка, конструкция была кривой, а сам диван имел запах. При этом мебель до сих пор остается у актрисы. 

Первое заседание по иску компании назначено на 8 декабря в Савеловском суде Москвы. 

Ранее 5-tv.ru писал о другой звезде сериала «Деффчонки» — актрисе Анастасии Денисовой, которая решила отказаться от привычного образа пышной девушки и продолжила делиться результатами похудения. Артистка объяснила, что довольна переменами и не собирается возвращаться к прежней внешности, несмотря на критику поклонников. 

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