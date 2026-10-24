Пахучий диван всему виной: актриса «Деффчонок» Галина Боб судится с мебельной компанией

Актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», судится с мебельной компанией из-за пахучего дивана. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Казанский производитель мебели требует от артистки десять миллионов рублей. Поводом стали видеоролики, в которых Боб рассказала о неудачной покупке. Компания считает, что публикации навредили ее репутации и привели к снижению продаж.

Конфликт начался после заказа дивана через интернет за 53 тысячи рублей. Когда мебель доставили и собрали, семья почувствовала сильный химический запах. Несколько дней супруги и дети пытались спать на новом диване, но из-за неприятного аромата это оказалось невозможно.

Актриса обратилась к продавцу с претензией и попросила забрать товар. Однако договориться не удалось. По словам юриста Александра, представитель компании грубо ответил покупателям, назвал их «сверхчувствительными» и заблокировал.

Галина Боб пыталась урегулировать спор без суда. Она предлагала заменить диван и опубликовать видео о том, что конфликт разрешен, но продавец не пошел на встречу.

Проведенная экспертиза подтвердила, что на изделии отсутствовала бирка, конструкция была кривой, а сам диван имел запах. При этом мебель до сих пор остается у актрисы.

Первое заседание по иску компании назначено на 8 декабря в Савеловском суде Москвы.

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